Informations et rencontres professionnelles – L’humain au cœur de mon métier Mission Locale Nord Vienne Châtellerault, 26 septembre 2023, Châtellerault.

Informations et rencontres professionnelles – L’humain au cœur de mon métier Mardi 26 septembre, 09h00 Mission Locale Nord Vienne Ouvert à tout public, peu importe l’âge, le niveau, la situation professionnelle

Organisé par l’ERIP du Pays Châtelleraudais, cet événement réunira des organismes de formation et des professionnels intervenant auprès de la petite enfance, de publics en situation de handicap et de personnes âgées. En participant à l’action, vous serez informés sur

les métiers relatifs à l’aide à la personne et les conditions de travail associées,

les formations du territoire permettant d’y accéder,

les besoins et les modalités de recrutement, etc.

L’action sera constituée sous forme de tables rondes : ainsi il sera possible d’échanger directement avec les professionnels et pourquoi pas de décrocher un entretien plus individualisé par la suite.

Parmi les structures présentes : L’ADMR, Vitalliance, les EHPAD de Lencloitre et de Pleumartin, l’association Le Centre, le CCAS de Châtellerault, l’AFPA, le GRETA Poitou-Charentes, etc.

RDV le Mardi 26 Septembre 2023 de 9h à 12h

Dans les locaux de la Mission Locale Nord Vienne à Châtellerault

Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’ Rue de Châteauneuf 86100 CHÂTELLERAULT

Toute personne, peu importe son âge, son niveau, sa situation professionnelle et personnelle, est invitée à l’événement.

Plus d’infos : ERIP Châtelleraudais : à erip-chatelleraudais@mlnv.fr ou au 05 49 20 04 20

Mission Locale Nord Vienne Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteuneuf 86100 CHÂTELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:erip-chatelleraudais@mlnv.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:00:00+02:00

ERIP Châtelleraudais – Mission Locale Nord Vienne