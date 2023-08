Atelier « Accompagnement au Choix Professionnel » Mission Locale Nord Vienne Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Atelier « Accompagnement au Choix Professionnel » Mission Locale Nord Vienne Châtellerault, 25 septembre 2023, Châtellerault. Atelier « Accompagnement au Choix Professionnel » 25 septembre – 5 octobre Mission Locale Nord Vienne Gratuit, à destination des jeunes de 16 à 25 ans, sur inscription Bénéficie d’infos et de conseils pour choisir ton orientation professionnelle. Un conseiller de la Mission Locale peut te recevoir en entretien individuel, pour t’aider dans ton choix et définir tout ce qui te permettra de l’atteindre. –> Identifie tes savoirs être, savoirs faire, valeurs, intérêts professionnels

–> Découvre les secteurs d’activité qui peuvent t’intéresser

–> Commence à construire ton projet professionnel. Atelier en collectif sur inscription, à destination des jeunes de 16 à 25 ans.

Pour s’inscrire : 05 49 20 04 20 ou contact@mlnv.fr Mission Locale Nord Vienne Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 209 Grand’Rue de Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549200420 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mlnv.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@mlnv.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T09:00:00+02:00 – 2023-09-25T17:00:00+02:00

2023-09-25T09:00:00+02:00 – 2023-09-25T17:00:00+02:00

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

Mission Locale Nord Vienne

