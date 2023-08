A la conquête du numérique ! Emploi, formation, autonomie Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun Loudun, 26 septembre 2023, Loudun.

A la conquête du numérique ! Emploi, formation, autonomie Mardi 26 septembre, 09h00 Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun Gratuit, tout public, tout âge, tout niveau, toute situation.

Emploi, formation, autonomie : le secteur du numérique n’aura plus de secret pour vous !

Organisé par l’ERIP du Pays Loudunais, cet événement réunira des professionnels et des organismes de formation intervenant dans le secteur du numérique. Des temps de rencontres, mais aussi des ateliers d’information et de pratiques seront organisées pour récolter le maximum d’informations.

En participant à l’action et en échangeant avec les professionnels, vous bénéficierez :

d’informations sur les différents métiers offerts dans ce secteur,

de détails sur les formations accessibles sur le territoire pour accéder à ces métiers,

d’éclairages sur l’utilisation d’outils numériques, sur les risques numériques, etc.

Parmi les intervenants présents durant la matinée : des coachs Google !

Dans leur mini-van, ils présenteront les outils numériques utiles à la recherche d’emploi, ainsi que les formations qu’ils proposent, notamment via le Google Career Certificate.

Le public pourra aussi rencontrer Pole Emploi, la Fabrique du Numérique, des conseillers numériques France Services, le PLIO, des Ambassadeurs métiers, le Picta’Bus, etc.

RDV le Mardi 26 Septembre 2023 de 9h à 12h30

À la Mission Locale Nord Vienne à Loudun

Téléport 6 – 2 Rue de la Fontaine d’Adam 86200 LOUDUN

Toute personne curieuse d’en apprendre plus sur ce secteur et sur ses opportunités est invitée à rejoindre l’événement.

Plus d’infos : ERIP Loudunais : à erip-loudunais@mlnv.fr ou au 05 49 22 40 89

Mission locale Nord Vienne – Antenne de Loudun 2 rue de la Fontaine d'Adam 86200 Loudun

2023-09-26T09:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:30:00+02:00

ERIP Loudunais – Mission Locale Nord Vienne