Atelier Santé et Travail Mission Locale Moyenne Garonne Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Atelier Santé et Travail Mission Locale Moyenne Garonne Marmande, 12 octobre 2023, Marmande. Atelier Santé et Travail Jeudi 12 octobre, 10h00 Mission Locale Moyenne Garonne Entrée Gratuit et sur inscription Venez découvrir les missions des diférentes structures en lien avec la santé et l’emploi afin de répondre a vos questions relatives à des pronlématiques de santé liées au travail. Mission Locale Moyenne Garonne 3 rue de l’observance 47200 marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.53.64.47.88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Mission Locale Moyenne Garonne Adresse 3 rue de l'observance 47200 marmande Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Mission Locale Moyenne Garonne Marmande latitude longitude 44.499334;0.160838

Mission Locale Moyenne Garonne Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/