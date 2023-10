Cet évènement est passé Formation et développement des compétences Mission Locale Moyenne Garonne Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Formation et développement des compétences Mission Locale Moyenne Garonne Marmande, 12 septembre 2023, Marmande. Formation et développement des compétences Mardi 12 septembre, 10h00 Mission Locale Moyenne Garonne Gratuit / sur inscription Mission Locale Moyenne Garonne 3 rue de l’observance 47200 marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « eripmoyennegaronne@mlmg.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.53.64.47.88 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T10:00:00+02:00 – 2023-09-12T12:00:00+02:00

2023-09-12T10:00:00+02:00 – 2023-09-12T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Mission Locale Moyenne Garonne Adresse 3 rue de l'observance 47200 marmande Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Mission Locale Moyenne Garonne Marmande latitude longitude 44.499334;0.160838

Mission Locale Moyenne Garonne Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/