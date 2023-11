Attribution de la Coupe du Monde de football 2030 Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Attribution de la Coupe du Monde de football 2030 Mission Locale Lille Avenirs Lille, 23 novembre 2023, Lille. Attribution de la Coupe du Monde de football 2030 Jeudi 23 novembre, 18h00 Mission Locale Lille Avenirs Gratuit [DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES] Venez arbitrer l’attribution de la future Coupe du monde 2030 !

Des jeunes seront plongés dans un jeu de rôle immersif pour simuler l’organisation de la Coupe du monde de Foot 2030. Ils devront incarner un pays candidat, faire des propositions innovantes et des argumentaires pour pouvoir accueillir cet événement, chaque pays possédant ses propres intérêts et restrictions. Chaque candidat présentera sa plaidoirie au jury de la FIFA, à savoir le public, composé de toute personne curieuse.

Organisé par E-graine Haut de France, Lille Avenirs, Lille Métropole Futsal, Unis-Cité [Métro] / [V’Lille] Lille Grand Palais Mission Locale Lille Avenirs 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/egrainehautsdefrance?locale=fr_FR »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mission Locale Lille Avenirs Adresse 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Mission Locale Lille Avenirs Lille latitude longitude 50.630211;3.074747

Mission Locale Lille Avenirs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/