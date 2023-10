Comment devenir entrepreneur.se Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Comment devenir entrepreneur.se Mission Locale Lille Avenirs Lille, 23 octobre 2023, Lille. Comment devenir entrepreneur.se Lundi 23 octobre, 14h00 Mission Locale Lille Avenirs Entrée gratuite sur inscription Comment devenir entrepreneur.se > Qu’est-ce qu’une bonne idée ?

> Quelles sont vos valeurs ?

> Quels sont les pièges à éviter & les solutions à mettre en oeuvre ? > BENEFICIER de conseils de professionnels pour vous aider à structurer votre projet de création

> DEVELOPPEZ votre réseau professionnels

Mission Locale Lille Avenirs
5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille
Lille 59000 Lille-Centre
Nord Hauts-de-France

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:30:00+02:00

