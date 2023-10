Vous souhaitez vous lancer dans un projet collectif ? Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Vous souhaitez vous lancer dans un projet collectif ? Mission Locale Lille Avenirs Lille, 18 octobre 2023, Lille. Vous souhaitez vous lancer dans un projet collectif ? Mercredi 18 octobre, 10h00 Mission Locale Lille Avenirs Entrée gratuite sur inscription Vous souhaitez vous lancer dans un projet collectif ? Pour créer à plusieurs, rencontrez et échangez avec des structures qui accompagnent le développement d’activités. > BENEFICIEZ de conseils de professionnels pour vous aider à structurer votre projet de création

> DEVELOPPEZ votre réseau professionnel Mission Locale Lille Avenirs 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « e.louarn@lilleavenirs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0665208677 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T12:30:00+02:00

