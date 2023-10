Semaine Nationale des Missions Locales Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Semaine Nationale des Missions Locales Mission Locale Lille Avenirs Lille, 12 octobre 2023, Lille. Semaine Nationale des Missions Locales 12 – 19 octobre Mission Locale Lille Avenirs Entrée sur inscription et gratuite Dessiner son avenir en toute confiance #cestunemission Ensemble, Envisageons l’Avenir plus Sereinement ! Programmation de la semaine : Du Mar. 28 Sept. au Jeu. 26 Oct. > Terre de sports > Ecris ton histoire

> Ecris ton histoire Jeu. 12 Oct > Agriculture urbaine > Information et Sensibilisation

> Information et Sensibilisation Ven. 13 Oct. > Métiers de l’aide à domicile avec O2 > Job Meeting

> Job Meeting Mar. 17 Oct. > Atelier & Concours dessin > Créativité

> Créativité Mar. 17 Oct. > Atelier logement > Info-Formation

> Info-Formation Mer. 18 Oct. > Vous souhaitez vous lancer dans un projet collectif ? > Entreprendre

> Entreprendre Jeu. 19 Oct. > Métiers du numérique > Job Meeting

> Job Meeting Jeu. 19 Oct. > Prendre soin d’elles – Santé des femmes > Forum

> Forum Jeu. 19 Oct. > Adéquat challenge tour > Décrochez un job en 24h ! Mission Locale Lille Avenirs 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://snml-2023.unml.info/le-programme-de-la-semaine/hauts-de-france/ »}] [{« link »: « https://snml-2023.unml.info/le-programme-de-la-semaine/hauts-de-france/agriculture-urbaine-cultivez-vos-projets.html »}, {« link »: « http://www.adequatchallenge.com/inscription-candidat »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

2023-10-19T13:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00 Lille Avenirs Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mission Locale Lille Avenirs Adresse 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Mission Locale Lille Avenirs Lille latitude longitude 50.630211;3.074747

