HAN’TREPRENDRE Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

HAN’TREPRENDRE Mission Locale Lille Avenirs, 16 novembre 2022, Lille. HAN’TREPRENDRE Mercredi 16 novembre, 14h00 Mission Locale Lille Avenirs

Nombre de places limité. Inscription obligatoire

Devenir entrepreneur avec le statut travailleur indépendant handicapé Mission Locale Lille Avenirs 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France > RENCONTREZ des structures d’accompagnement : H’Up Entrepreneurs | Linklusion | Lille Avenirs territoire entrepreneurs | CLAP de Lille

> ÉCHANGEZ avec des intervenants et des témoins

> DÉCOUVREZ les initiatives et dynamiques d’accompagnement à la création pour les personnes en situation de handicap

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T14:00:00+01:00

2022-11-16T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Mission Locale Lille Avenirs Adresse 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille-Centre Ville Lille lieuville Mission Locale Lille Avenirs Lille Departement Nord

Mission Locale Lille Avenirs Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

HAN’TREPRENDRE Mission Locale Lille Avenirs 2022-11-16 was last modified: by HAN’TREPRENDRE Mission Locale Lille Avenirs Mission Locale Lille Avenirs 16 novembre 2022 lille Mission Locale Lille Avenirs Lille

Lille Nord