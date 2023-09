Permanence d’information Batipro : construire son avenir dans les métiers du bâtiment Mission Locale du Libournais Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Permanence d’information Batipro : construire son avenir dans les métiers du bâtiment Mission Locale du Libournais Libourne, 25 septembre 2023, Libourne. Permanence d’information Batipro : construire son avenir dans les métiers du bâtiment Lundi 25 septembre, 14h00 Mission Locale du Libournais Tout public Gratuit Prise de rdv individuel pour rencontrer un professionnel de la formation dans le secteur du bâtiment. Objectif : en savoir plus sur les métiers et les formations disponibles. Mission Locale du Libournais 189 avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « marion.dousset@mission-libourne.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

