Lab'On-Place – Le coming out mission locale du bassin d'emploi de Charleville Mézières Charleville-Mézières, 12 décembre 2023, Charleville-Mézières. Mardi 12 décembre, 13h00 mission locale du bassin d'emploi de Charleville Mézières accès à internet Cet évenement consiste en une émission de 2h sur la chaine Twitch « Lab'On-ID ».

Cette émission à été entierement écrite, animée et réalisée par des jeunes de la Mission Locale du Bassin d’emploi de Charleville Mézières. L’émission est composée de plusieurs parties :

– Jeu des drapeaux : présentation des différents drapeaux LGBTQIA+

– Quizz interactif : explication des termes relatifs à la thématique LGBTQIA+

– Témoignages : vécu du coming out

– Echange sur des ressources culturelles LGBT friendly. Le principe des émissions Twitch permet une interaction entre les personnes présentent sur le plateau et les personnes qui regardent l’émission.

Le plateau est composé de 4 jeunes concernés.es par la thématique. mission locale du bassin d'emploi de Charleville Mézières 8 route de prix, 0800 Charleville Mézières

2023-12-12T13:00:00+01:00 – 2023-12-12T15:00:00+01:00

2023-12-12T13:00:00+01:00 – 2023-12-12T15:00:00+01:00

