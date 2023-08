Forum Objectif Formation Mission Locale d’Insertion du Poitou Poitiers, 26 septembre 2023, Poitiers.

Forum Objectif Formation Mardi 26 septembre, 13h30 Mission Locale d’Insertion du Poitou Gratuit, sans inscription. Ouvert à tout public, tous âges, en emploi ou non …

Tout public, tous âges, tous niveaux.

Envie de clarifier votre projet de carrière, de changer de métier, d’évoluer professionnellement ? Que ce soit par la formation qualifiante, par l’alternance, etc … de nombreuses solutions de formation sont envisageables.

Que vous soyez jeune ou adulte, la formation est accessible à tous, et à tout moment de la vie !

Profitez de ce forum pour échanger en direct avec des professionnels de la formation, et trouvez la solution adaptée à votre situation, pour faire avancer votre projet. Ils pourront vous informer sur leurs services, vous conseiller, vous orienter …

Le forum sera organisé en plusieurs pôles selon le besoin du public et l’avancée de son projet.

Pole Organismes de formation (tous secteurs représentés)

Pole Infos métiers et alternance

Pole Conseil Formation

Retrouvez la liste complète des structures présentes en cliquant ici.

Et si vous n’êtes pas disponible le 26 septembre après-midi, contactez l’ERIP : nous vous trouverons une autre solution pour les rencontrer.

Forum organisé par l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) du bassin d’emploi de Poitiers, dans le cadre de son inauguration. L’ERIP est co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE), la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et la Mission Locale d’Insertion du Poitou.

Mission Locale d'Insertion du Poitou 30 rue des feuillants, 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T13:30:00+02:00 – 2023-09-26T17:30:00+02:00

ERIP du bassin d’emploi de Poitiers