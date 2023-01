Réunion d’information et de sensibilisation aux métiers du sanitaire et du social avec le CFA ADAMSS Mission Locale de Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Réunion d’information et de sensibilisation aux métiers du sanitaire et du social avec le CFA ADAMSS Mission Locale de Roubaix, 21 février 2023, Roubaix. Réunion d’information et de sensibilisation aux métiers du sanitaire et du social avec le CFA ADAMSS Mardi 21 février, 14h00 Mission Locale de Roubaix RÉUNION D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DU SANITAIRE ET DU SOCIAL AVEC CFA ADAMSS :Éducateur spécialisé, moniteur éducateur, aide soignant, assistant de vie. des métiers qui recrutent Mission Locale de Roubaix 92 avenue Jean Baptiste Lebas Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

https://www.facebook.com/missionlocale.roubaix.lyslezlannoy/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7984f479-3aed-4a84-9e87-c87fe3b5a5b4 Viens découvrir et reçois des conseils pour les formations en alternance proposées par le CFA ADAMSS : PÔLE SANTE : DE INFIRMIER DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE DE ERGOTHERAPEUTE DE AIDE-SOIGANT POLE SOCIAL : DE EDUCATEUR SPECIALISE DE EDUCATEUR JEUNES ENFANTS DE ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL DE MONITEUR EDUCATEUR DE ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL (DEAES) CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PETITE ENFANCE ( AEPE) DE ASSISTANTE DE VIE AUX FAMILLES DE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Pour votre inscription Rapproche toi de ton conseiller

