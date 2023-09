Forum de la mobilité internationale Mission locale de Bordeaux, antenne sud Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux.

Forum de la mobilité internationale Mercredi 11 octobre, 14h00 Mission locale de Bordeaux, antenne sud

A l’occasion des #ErasmusDays 2023, l’Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine- site de Bordeaux/ EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde et la Mission Locale Bordeaux Sud organisent le « Forum de la Mobilité internationale » !

Tu as envie de faire un break, découvrir une autre culture, t’engager, t’ouvrir au monde ? C’est peut-être le moment de bouger à l’étranger !

Au programme :

• Stands

• Expositions

• Offres de mobilité

• Temps d’échange

L’événement est GRATUIT et OUVERT A TOUT PUBLIC.

RDV le mercredi 11 octobre 2023 de 14h à 16h30 à la Mission Locale Bordeaux Sud (30 r Armand Caduc, 33800 Bordeaux).

Mission locale de Bordeaux, antenne sud 30 rue armand caduc Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:30:00+02:00

