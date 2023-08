Speed Dating spécial Service Civique Mission Locale d’Agen Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne Speed Dating spécial Service Civique Mission Locale d’Agen Agen, 20 septembre 2023, Agen. Speed Dating spécial Service Civique Mercredi 20 septembre, 09h00 Mission Locale d’Agen La Maison de l’Europe / Europe Direct Moyenne Garonne sera présente lors de la 4ème édition du Speed Dating spécial service civique organisé par l’ERIP Agenais Albret Confluent et la Mission Locale de l’Agenais, l’Albret et du Confluent. Rendez-vous le mercredi 20 septembre de 9h à 12h à la Mission Locale d’Agen. Mission Locale d’Agen 70 Bd Sylvain Dumon, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T09:00:00+02:00 – 2023-09-20T12:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Agen, Lot-et-Garonne
Lieu Mission Locale d'Agen
Adresse 70 Bd Sylvain Dumon, 47000 Agen
Ville Agen
Departement Lot-et-Garonne

