Hôpital Pitié Salpêtrière – Charles Foix, le samedi 31 juillet à 11:00

De mystérieuses disparitions sont constatées : les femmes célèbres disparaissent, sont oubliées par l’histoire ! Cet étonnant phénomène s’appelle « l’effet Mathilda. Dans chaque ville, équipés de leur loupe, et leur boussole et aidés par de jeunes détectives recrutés sur place, 5 agents mènent l’enquête pour retrouver ces femmes qui ont marqué l’histoire. Sous les yeux du public, ces agents masqués enquêteront, jusqu’à trouver un indice, la trace susceptible de faire avancer l’enquête. Programme: – 27 juillet à la Mairie de Colombes – 28 juillet sur le parvis du collège Edouard Vaillant (Gennevilliers) – 29 juillet sur le parvis de la mairie ou parc des Anciennes Mairies à Nanterre – 30 juillet à Paris : 14h Pl. – 31 juillet à l’hôpital Salpêtrière à 11h (Saint-Gervais), et rue de l’école de médecine à 16h à Colombes Enquête Hôpital Pitié Salpêtrière – Charles Foix 47-83 boulevard de l’Hôpital 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T13:00:00

Lieu Hôpital Pitié Salpêtrière - Charles Foix Adresse 47-83 boulevard de l'Hôpital 75013 Paris Ville Paris