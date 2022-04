Mission Inventions Musée des arts et métiers, 14 mai 2022 10:00, Paris.

Nuit des musées Mission Inventions Musée des arts et métiers Samedi 14 mai, 10h00 Entrée libre

L’app qui vous fera flasher sur nos collections !

Téléchargez l’application **_Mission Inventions_** et partez en exploration dans les salles du musée des Arts et Métiers. Cherchez les macarons bleus et jaunes, flashez-les et entrez dans le monde étonnant des inventions. Guidées par des grands esprits comme Ada Lovelace ou Clément Ader, il vous faudra déployer astuce et observation pour mener à bien votre mission.

Collectionnez les objets bonus, dotés d’une étoile, en suivant les indices parfois cachés et n’oubliez pas de passer à la boutique, un petit souvenir de votre exploration vous y attend.

Une aventure inédite à expérimenter seul ou entre amis, pour tous ceux qui aiment se lancer des défis !

Gratuit. Disponible sur l’AppStore et Google Play

Le Musée des arts et métiers est installé dans les bâtiments de l’ancien prieuré royal de Saint-Martin-des-Champs. Cet ensemble architectural considérable a été affecté au Conservatoire en 1798. Le musée occupe les corps de bâtiments où étaient logés les moines de l’ancienne communauté religieuse ainsi que l’ancienne église prieurale.Tout au long du XIXe s, les collections ne cessent de s’accroître ; des rails sont même installés à l’intérieur des bâtiments (ils y sont encore) pour acheminer les objets lourds jusqu’aux amphithéâtres. Les bâtiments, restaurés, conservent leur intégrité, et leur aménagement, renforcé de matériaux contemporains, offre un remarquable cadre pour présenter les quelque 2 500 pièces, témoins privilégiés du génie de l’esprit humain.

Métro : Arts-et-Métiers – Réaumur-Sébastopol (4 ; 3) Bus : 20, 38, 47

http://www.arts-et-metiers.net

Subway: Arts-et-Métiers-Réaumur-Sébastopol (4; 3) Drink: 20, 38, 47 Free entry Saturday 14 May, 10:00

The Museum of Arts and Crafts is housed in the buildings of the former Royal Priory of Saint-Martin-des-Champs. This considerable architectural complex was assigned to the Conservatory in 1798. The museum occupies the bodies of buildings where were housed the monks of the former religious community as well as the former priory church.Throughout the nineteenth century, the collections continue to increase; rails are even installed inside the buildings (they are still there) to transport heavy objects to the amphitheatres. The buildings, restored, retain their integrity, and their layout, reinforced with contemporary materials, offers a remarkable setting to present the some 2,500 pieces, privileged witnesses of the genius of the human spirit.

Descargue la aplicación Mission Inventions y explore las salas del Museo de Artes y Oficios. Busque los macarons azules y amarillos, destelle y entre en el mundo asombroso de invenciones. Guiados por grandes mentes como Ada Lovelace o Clément Ader, deberás desplegar astucia y observación para llevar a cabo tu misión.

Recoge los objetos de bonificación, con una estrella, siguiendo las pistas a veces ocultas y no te olvides de ir a la tienda, te espera un pequeño recuerdo de tu exploración.

¡Una aventura inédita para experimentar solo o con amigos, para todos aquellos que aman desafiarse a sí mismos!

Gratis. Disponible en AppStore y Google Play

Entrada libre Sábado 14 mayo, 10:00

60 rue Réaumur 75003 Paris 75003 Paris Île-de-France