Musée des arts et métiers, le samedi 14 mai à 10:00

Téléchargez l’application **_Mission Inventions_** et partez en exploration dans les salles du musée des Arts et Métiers. Cherchez les macarons bleus et jaunes, flashez-les et entrez dans le monde étonnant des inventions. Guidées par des grands esprits comme Ada Lovelace ou Clément Ader, il vous faudra déployer astuce et observation pour mener à bien votre mission. Collectionnez les objets bonus, dotés d’une étoile, en suivant les indices parfois cachés et n’oubliez pas de passer à la boutique, un petit souvenir de votre exploration vous y attend. Une aventure inédite à expérimenter seul ou entre amis, pour tous ceux qui aiment se lancer des défis ! Gratuit. Disponible sur l’AppStore et Google Play

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T23:50:00

