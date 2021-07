Mission In-Visible, En Quête des Femmes Collège Édouard Vaillant, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Gennevilliers.

Mission In-Visible, En Quête des Femmes

Collège Édouard Vaillant, le vendredi 30 juillet à 18:00

**« Mission In-Visible: En Quête des Femmes » par TMR/Collectif masque.** **Spectacle déambulatoire participatif** Mise en scène et écriture : Mariana Araoz De mystérieuses disparitions ont été constatées : les femmes célèbres ont disparu des livres, des tableaux, des médias, des noms des rues. Nos détectives magiques ont le pouvoir de remonter le temps pour inverser ce phénomène. « Mission In-Visible, En Quête des Femmes », écrit et mis en scène par Mariana Araoz, est un spectacle déambulatoire participatif où le public est en mission secrète pour constituer une équipe de détectives à la recherche de ces femmes. Il est épaulé en cela par des détectives magiques professionnels. Équipés de loupes, cartes, boussoles et carnets, ces derniers déambulent en ville, observent, fouillent jusqu’au moment où ils trouvent un indice susceptible de faire avancer l’enquête, auxquels peuvent se joindre un choeur de jeunes issus d’une résidence de création dans un établissement scolaire ou un centre social. Ce fut le cas lorsque le spectacle fut présenté au Panthéon avec les jeunes du CSC Les Fossés Jean de Colombes en juin. Ce spectacle est le fruit d’un travail de trois années d’enquêtes d’un laboratoire théâtral qui utilise l’équilibre femme/homme/et autres identités de genre et le masque comme supports artistiques et outils de sensibilisation contre les discriminations avec humour, décalage et poésie. Cet événement comporte trois axes: un film, une exposition et du jeu chorégraphique. Partant du constat réel que les femmes ont comme « disparu » de notre histoire commune, nous tenons à leur redonner leur juste place (celle du passé, du présent et celle encore à venir). Pourquoi la plus part des rues sont-elles baptisées avec des noms d’hommes et que seulement entre 3% à 6% sont réservées aux femmes pour des impasses, des zones industrielles et des petites ruelles ? Pourquoi les femmes ayant accompli de grandes conquêtes, découvertes, exploits, œuvres, ne sont-elles pas autant honorées que les hommes? Ce sont ces questions que nous tentons de soulever. Comment décide-t-on de transmettre notre histoire aux futures générations ? Que décide-t-on d’éclairer et de mettre en valeur ? Mise en scène et écriture : Mariana Araoz Avec : Barbara Atlan, Clara Cimolino Moulin, Baptiste Philippe, Pierre-Louis Sémézis et Nox Patty Chorégraphie : Peggy Dias Costumes : Sylvie Berthou Masques : Etienne Champion Collaboration Artistique : Christophe Patty Exposition : Les Plastikeuses Photos de l’exposition : Barbara Pueyo Réalisation film : L’oeil du Baobab, le CSC des Fossés Jean de Colombes et le Lycée Joliot Curie de Nanterre **Partenaires :** CSC Les Fossés-Jean, Ville de Colombes , Ville de Gennevilliers, Ville de Nanterre, Ville de Cergy, Ville de Villiers-le-Bel, DRAC Direction Régionale des affaires culturelles, Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Préfecture des Hauts-de-Seine, HF Ile de France, ANCT, ENSAD, Région Ile de France, Ecole du Jeu, Ecole La Générale, La Cave à Théâtre, L’Oeil du Baobab **La Compagnie Collectif Masque/TMR:** Depuis 2006, Mariana Araoz (metteuse en scène et directrice de TMR), développe au sein du Collectif Masque une recherche dans le théâtre masqué, la marionnette et le théâtre immersif, mêlant professionnels et amateurs au processus de création autour des thématiques de l’équilibre du genre et de l’environnement. Trans Mission Research – TMR est donc un espace de formation, de création et d’éducation spécialisé dans la transmission de savoirs et dans l’équilibre des rapports entre les individus. Il s’articule autour de la Méthode TMR ©️ ou Méthode Equilibre. TMR crée des spectacles, des événements, des films, des ateliers et des expositions en écho avec notre époque mêlant professionnels et amateurs de tout âge et de tous les horizons. Nous utilisons l’équilibre du genre, le théâtre gestuel, le masque et la marionnette comme vecteurs de langage et de communication. Ce projet se développe entre la France, la Suède, l’Espagne, la Finlande, l’Argentine et les Etats Unis. **Mariana Araoz** Metteuse en scène, pédagogue et conceptrice de la méthode TMR©️ Mariana Araoz est diplômée d’un Master en Management Environnemental de l’Université de Rennes I et d’une Licence d’Études théâtrales de l’Université Sorbonne-Nouvelle à Paris. Professeure permanente à L’Ecole du Jeu de Paris et au Conservatoire National de Malmö en Suède, elle enseigne dans de Grandes Écoles Nationales à Paris, Moscou, Hong Kong, Séville et à l’Université Columbia de New York. Comme metteuse en scène elle compte plus d’une quarantaine de spectacles en France, en Suède et aux Etats-Unis. Elle a été nominée en 2014 au prix Thalia de la mise en scène en Suède et fut aussi lauréate du Fonds de Soutien du Festival Off d’Avignon en 2017. Pour plus d’informations : [[https://www.tmr-transmission.com/mission-in-visible](https://www.tmr-transmission.com/mission-in-visible)](https://www.tmr-transmission.com/mission-in-visible)

Entrée libre

Les femmes célèbres ont mystérieusement disparu des tableaux, médias et noms de rues. Nos détectives magiques vont remonter le temps pour inverser ce phénomène. Devenez vous-même l’un d’entre eux!

Collège Édouard Vaillant 66 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T19:00:00