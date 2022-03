Mission Hérisson Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Mission Hérisson Semur-en-Auxois, 19 mars 2022, Semur-en-Auxois. Mission Hérisson Semur-en-Auxois

2022-03-19 – 2022-03-19

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois EUR 0 0 Par Kévin Giraudin, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois. La mission hérisson est une enquête de sciences participatives ayant pour but d’étudier les évolutions de population du hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin de connaître l’état de santé de cette espèce sur le territoire français. Venez, au cours de cette conférence, découvrir ce petit mammifère, l’enquête et sa mise en place. Après la présentation, nous lancerons l’enquête sur Semur-en-Auxois. Par Kévin Giraudin, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois. La mission hérisson est une enquête de sciences participatives ayant pour but d’étudier les évolutions de population du hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin de connaître l’état de santé de cette espèce sur le territoire français. Venez, au cours de cette conférence, découvrir ce petit mammifère, l’enquête et sa mise en place. Après la présentation, nous lancerons l’enquête sur Semur-en-Auxois. Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Ville Semur-en-Auxois lieuville Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Mission Hérisson Semur-en-Auxois 2022-03-19 was last modified: by Mission Hérisson Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 19 mars 2022 Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or