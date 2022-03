“Mission H, Être Humain, Vouloir Vivre Ensemble ?” Médiathèque des Allées, 8 mars 2022, Pau.

Qu’avons nous en commun qui nous différencie des autres espèces animales, en quoi sommes-nous à la fois tous semblables et différents les un.e.s des autres ? C’est à cette vaste question que l’exposition “Mission H : Être Humain, Vivre Ensemble” tente de répondre grâce à l’apport des sciences et de manière ludique. Conçue pour les jeunes entre 8 et 14 ans, cette exposition interroge les notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme, de genre et d’interculturalité. Dans le cadre de la programmation « Mars Attaque » orchestrée par la ville de Pau, Les Petits Débrouillards installent l’exposition « Mission H : Être-Humain, Vivre Ensemble » du 8 au 19 mars 2022, à la Médiathèque des Allées. Visite de l’exposition et ateliers complémentaires sur inscription pour les scolaires de 8 à 15 ans la semaine et du grand public en accès libre les mercredis et samedis. Concepteurs : Les Petits Débrouillards, Fondation Lilian Thuram Partenaires : Médiathèque des Allées, Ville de Pau, GIP DSU de l’Agglomération de Pau et la Région Nouvelle Aquitaine.

Entrée libre, sur inscription pour les ateliers

