du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Salle polyvalente Treize-Septiers Les amis du théâtre présentent “Mission Florimont” Salle polyvalente Treize-Septiers 2, rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T23:00:00;2022-01-16T14:30:00 2022-01-16T18:00:00;2022-01-18T20:30:00 2022-01-18T23:00:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T23:00:00;2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T23:00:00;2022-01-23T14:30:00 2022-01-23T18:00:00;2022-01-28T20:30:00 2022-01-28T23:00:00;2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T23:00:00;2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T18:00:00

