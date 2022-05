Mission européenne en Corée du Sud Corée du sud Séoul Catégorie d’évènement: Séoul

Dans le cadre du programme d’accélération Global Cosmetics Cluster – Europe (GCC.Eu), Cosmetic Valley propose aux PME de l’industrie parfumerie cosmétique française, une mission BtoB en Corée du Sud du 22 au 26 mai avec une délégation européenne et co-organisée avec le cluster cosmétique coréen IBITA, et le support de la FKCCI. [Retrouvez ici tout le détail de la mission](https://www.cosmetic-valley.com/images/GCC.eu%20Mission%20South%20Korea%202022_1.pdf) _Global Cosmetics Cluster-Europe est un consortium européen qui s’appuie sur une stratégie commune pour accélérer l’internationalisation des PME dans le domaine de la cosmétique. Ce projet “European Strategic Cluster Partnership – Going International” ESCP4i de 24 mois est co-financé par le programme COSME de l’Union européenne._ _Clusters partenaires du projet : Cosmetic Valley (coordinateur), AEBB (Portugal), Beauty Cluster Barcelona (Espagne), IKMIB (Turquie), Polo della Cosmesi (Italie), Transilvania Lifestyle cluster (Roumanie)._

Budget de la mission par PME participante: Maximum 500€ hors billets d’avion. La mission est en effet largement co-financée par le programme GCC.Eu, dans la limite de 10 PMEs (Coût réel de la Mission: 1700€ hors billet d’avion)

Dans le cadre du programme d'accélération Global Cosmetics Cluster – Europe (GCC.Eu), Cosmetic Valley propose aux PME, une mission BtoB en Corée du Sud du 22 au 26 mai avec une délégation européenne.

