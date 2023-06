Mission Euclid: percer les mystères de l’Univers Université Paris Cité – Amphithéâtre Buffon Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Le samedi 01 juillet 2023

de 15h30 à 18h00

.Tout public. gratuit

Une occasion rare d’assister au lancement en direct d’un satellite en compagnie des chercheurs.ses qui ont contribué au projet.

Pourquoi l’Univers est-il en expansion accélérée ?

La mission Euclid, de l’Agence Spatiale Européenne (ESA), qui sera lancée le 1er juillet prochain, va cartographier l’Univers en observant des milliards de galaxies jusqu’à 10 milliards d’années-lumière de distance sur plus d’un tiers du ciel pendant 6 ans.

Euclid résulte d’une collaboration internationale, impliquant des scientifiques du CNRS-INSU et du CNRS-IN2P3. Le Consortium Euclid – composé de plus 1500 scientifiques répartis dans 300 laboratoires et instituts de 17 pays différents – a fourni les instruments scientifiques et participera à la production et à l’analyse des données scientifiques.

Venez assister à la retransmission du lancement en direct de la mission Euclid en compagnie des chercheurs et techniciens ayant contribué à la construction du satellite!

Le lancement sera précédé d’une conférence grand public expliquant les enjeux de cette mission dont les principaux objectifs sont de comprendre pourquoi l’expansion de l’Univers s’accélère sous l’effet de cette mystérieuse «énergie noire» et cartographier la «matière noire».

Entrée libre et ouverte à tous les âges ! (Dans la limite de la capacité d’accueil de l’amphithéâtre)

Université Paris Cité – Amphithéâtre Buffon 15 rue Hélène Brion 75013 Paris

Contact : communication@apc.in2p3.fr

