Finistère Plouescat « Mission E-TY » est un concentré de Bretagne composé d’images inédites de la cinémathèque de Bretagne, filmées par des amateurs. Le film, 63 minutes d’images de la plus ancienne 1908 à aujourd’hui, dévoile les richesses d’un territoire et de ses habitants ; travail, culture, vie quotidienne, Bretagne des villes et des champs. La vie ordinaire du pays croise les grands événements nationaux et internationaux.

Des paysages à nos états d'âme, ce film projette une vision de nous, population bretonne, en vie sur notre territoire. latelier.mediatheque@plouescat.fr +33 2 98 69 88 81 L'Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat

