Musée de la Résistance en Bretagne, le samedi 14 mai à 14:00

Grand jeu de piste “Mission Dingson” dans le parc du musée avec la complicité des associations locales de reconstitution historique. Prenez le départ par équipe de cinq en famille ou entre amis, déchiffrez les énigmes et contribuez à la Libération du territoire aux côtés de la Résistance et des parachutistes SAS de la France Libre. Départ toutes les demi-heures par équipes de cinq.

2 euros par personne. Départ toutes les demi-heures à partir de 14h00.

