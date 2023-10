Escape Game « Le Mystère de La Maison Hantée » à La Foa Mission des frères Sacré Cœur, Rue Laure Fiori, 98880 La Foa, Nouvelle Calédonie La Foa, 21 octobre 2023, La Foa.

La Foa,Nouvelle-Calédonie

L’association Marguerite, Fort Teremba, organise une nouvelle édition de son escape game éphémère « Le Mystère de la Maison Hantée », le samedi 21 octobre de 9h à 21h à la maison du Commandant de La Foa..

2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-21 21:00:00. XPF.

Mission des frères Sacré Cœur, Rue Laure Fiori, 98880 La Foa, Nouvelle Calédonie

La Foa 98880 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



The Marguerite, Fort Teremba association is organizing a new edition of its ephemeral escape game, « The Mystery of the Haunted House », on Saturday October 21 from 9am to 9pm at the Commandant’s House in La Foa.

La asociación Marguerite, Fort Teremba organiza una nueva edición de su juego de evasión efímera, « El misterio de la casa encantada », el sábado 21 de octubre de 9.00 a 21.00 horas en la Maison du Commandant de La Foa.

Der Verein Marguerite, Fort Teremba organisiert eine neue Ausgabe seines kurzlebigen Escape Games « Le Mystère de la Maison Hantée » (Das Geheimnis des Geisterhauses) am Samstag, den 21. Oktober von 9 bis 21 Uhr im Maison du Commandant in La Foa.

