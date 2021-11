Paris Église Saint Louis en l'Île Paris Mission de l’Avent Église Saint Louis en l’Île Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint Louis en l’Île, le samedi 11 décembre à 15:00

Samedi 11 décembre de 15h à 18h Au programme : louange, adoration, confessions, accueil à l’entrée de l’église, évangélisation dans la rue, visite des commerçants pour leur porter les vœux et la lumière. Témoigner de la joie de Noël Église Saint Louis en l’Île 3 Rue Poulletier, 75004 Paris Paris Paris

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T18:00:00

