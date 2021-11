Paris Marché Blanqui Paris Mission d’Avent Marché Blanqui Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché Blanqui, le dimanche 28 novembre à 10:00

Ce sera l’occasion d’inviter les gens du quartier à venir découvrir l’église Sainte-Rosalie et de leur parler de l’Avent. Contact : [alaintaccoen@gmail.com](mailto:alaintaccoen@gmail.com) La paroisse tiendra son stand habituel sur le marché Blanqui de 10h à 13h. Marché Blanqui Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

