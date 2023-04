Paris Bal Folk – BAL – Flor de Zinc + Boeuf Trad Mission Bretonne – Ti ar Vretoned, Paris (75), 15 mai 2023, .

Paris Bal Folk – BAL – Flor de Zinc + Boeuf Trad Lundi 15 mai, 19h30 Mission Bretonne – Ti ar Vretoned, Paris (75) GRATUIT

Pour les journées de la bretagne la Mission Bretonne – Ti Ar Vretoned invite Paris Bal Folk pour une soirée bal trad centre France ! ***PROGRAMMATION*** – Atelier : bourrée 3 temps**– Bal trad avec Flor de ZincMichel Esbelin : cabrette, violonLudovic Rio : accordéon chromatiqueOlivier Sulpice : banjo Présentes à Paris depuis plus de deux cents ans, les musiques et danses d’Auvergne y subsistent à l’heure actuelle comme dans le Massif Central. Le trio Flor de Zinc rassemble le cabretaire et violoniste Michel Esbelin, l’accordéoniste Ludovic Rio et le banjoiste Olivier Sulpice. Bien connu des amateurs de musique auvergnate, Michel joue notamment avec Les Costauds de la lune. Ludovic a appris l’accordéon musette à Loudéac (Haute Bretagne) et fait partie de groupes de fest noz et de bal folk, comme Kafe Koefet. Olivier est, quant à lui, passionné de musique irlandaise et joue depuis une quinzaine d’années dans le groupe de chanson/rock Debout sur le zinc. FB : https://www.facebook.com/pg/FlorDeZinc/Vidéo : https://youtu.be/-Z_DppVl_HMSite : https://myspace.com/flordezinc **- Suivi d’un boeuf Trad centre Franceramenez vos instruments et vos plus belles bourrées, valses, scottish, marches, mazurkas ! ***HORAIRES***19h00 : ouverture de l’entrée19h30 – 20h30 : Atelier Bourrée 3T20h30 – 22h00 : Bal avec Flor de Zinc22h00 – 23h30 : Boeuf Trad centre france emmené par Flor De Zinc ***TARIFS***GRATUITOn pourra dire un grand merci à la mission bretonne pour cette invitation ***BAR***Pas de restauration sur place mais le bar de la mission bretonne sera ouvert ! ***LIEU***La Mission Bretonne -22 rue Delambre75014 ParisPour le code appelez le numéro qui sera sur la porte.Puis ce sera tout droit au fond de la cour

source : événement Paris Bal Folk – BAL – Flor de Zinc + Boeuf Trad publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T19:30:00+02:00 – 2023-05-15T23:30:00+02:00

baltrad balfolk