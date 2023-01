Bal de la Bourrache avec Les Morues Mission Bretonne, Paris (75)

Bal de la Bourrache avec Les Morues Mission Bretonne, Paris (75), 18 février 2023, . Bal de la Bourrache avec Les Morues Samedi 18 février, 19h30 Mission Bretonne, Paris (75)

11 €, tarif réduit 8 €

organisé par la bourrache Mission Bretonne, Paris (75) 22, Rue Delambre Mission Bretonne, 75014 Paris, France [{« link »: « https://www.facebook.com/lesmoruesmusic/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40736 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Les Morues + scène ouverte Les Morues Pas bégueules pour un sou, les quatre morues vous emballent au son de deux clarinettes, un violon et un accordéon. Leur énergie et leurs arrangements aux petits oignons vont vous donner bien du plaisir. Plongez dans un bal folk qui dessale ! Sylvie Fréchou, Sophie Bardou, Magali Bardou, Armèle Robin Lien Facebook source : événement Bal de la Bourrache avec Les Morues publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T19:30:00+01:00

2023-02-18T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Mission Bretonne, Paris (75) Adresse 22, Rue Delambre Mission Bretonne, 75014 Paris, France Age maximum 110 lieuville Mission Bretonne, Paris (75)

Mission Bretonne, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//