Vieux château, le samedi 18 septembre à 11:00

L’objectif de la mission Bern est de sauvegarder des éléments du patrimoine en péril sur toute la France. En effet depuis le 5 avril dernier, le Vieux Château a été retenu parmi les 18 sites emblématiques. Remise de chèque Vieux château Place du château 27110 le neubourg Le Neubourg Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

