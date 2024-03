Mission astuces La Chapelle Pouillou La Chapelle-Pouilloux, lundi 15 juillet 2024.

Qui n’a jamais eu envie de faire l’apprenti chimiste ou scientifique en herbes avec des produits de la cuisine et de tous les jours ? Eh bien vous êtes au bon endroit !

Le séjour Mission astuces prend la suite des séjours Même pas cap. Les enfants découvrent les phénomènes extra-ordinaires de notre monde en faisant des expériences ludiques avec des produits de tous les jours. Ils exploreront le faire soi-même en fabriquant des objets du quotidien, en cuisinant et en faisant un peu de bricolage ou d’activités manuelles. Comment fonctionne les principes de conservation avec les confitures, explorer la cuisine avec le soleil en savourant un gâteau au chocolat cuit au four solaire, fabriquer son baume à lèvre ou encore faire soi-même les produits de la maison… Plongé.es dans un univers de découverte, ce séjour est parfait pour cultiver sa curiosité.

La semaine est aussi rythmée par les grands jeux autour de notre histoire à vivre (intrigue imaginaire, différente chaque année), les veillées rigolotes et les temps libres. Le temps de vacances c’est aussi prendre le temps de la vie en plein air !

Les enfants sont acteurs de la vie collective. Organisés en petites équipes de service et accompagnés par les animateurs et animatrices, ils sont en charge de la préparation des repas si possible avec des produits locaux et de saison (Voir Opération “3 tomates pour 1 courgette”), et de la vaisselle. C’est aussi ça de partager des vacances avec des copines et des copains.

Un séjour se prépare : prenez le temps d’en discuter avec vos enfants, qu’ils puissent savoir ce qui les attend. Prenez le temps de bien consulter nos ambitions éducatives et de parler de la vie sous tente en pleine nature, de la vie quotidienne avec d’autres enfants, de la participation aux services etc.

Pour en savoir plus sur l’organisation pratique de nos séjours, lisez nos FAQ !

