Mission Astérix et Obélix Savigny-en-Véron, 15 juillet 2022, Savigny-en-Véron.

Mission Astérix et Obélix Savigny-en-Véron

2022-07-15 – 2022-07-15

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron

Astérix et Obélix et leur passionnantes aventures au temps des gallo-romains, ça vous parle ? Mais est-ce que dans la véritable histoire tout s'est passé de cette façon ? Venez jouer au grand jeu «Astérix VS la réalité» et tentez de déjouer les pièges pour gagner la serpe d'or !

Savigny-en-Véron

