Mission archéo à la Crypte de l’île de la Cité Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 24 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le jeudi 18 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le mercredi 03 avril 2024

de 14h30 à 16h00

Le samedi 23 mars 2024

de 14h30 à 16h00

.Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. payant

7€ Plein tarif

5€ Tarif réduit

Attention : les justificatifs pour les réductions et gratuités seront controlés sur place à l’entrée. Merci de les présenter avec vos billets le jour de votre visite. Le paiement d’un complément sera demandé en cas de besoin.

BILLETS NON ECHANGEABLES ET NON REMBOURSABLES

A l’aide d’un petit questionnaire, découvrez les vestiges de l’ancienne ville de Lutèce et plongez dans l’histoire de la Seine. Sur les pas des archéologues, comprenez comment les traces d’une ancienne civilisation sont conservées.

Crypte archéologique de l’île de la Cité

Billet avec médiation incluse

Visite en famille

Une visite ludique, accompagnée d’une médiatrice, afin de découvrir les vestiges du site archéologique et la nouvelle exposition « Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours »

Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004

Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=10229161533469>mStepTracking=true

Crypte archéologique de l’île de la Cité