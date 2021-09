Mission Alpha – Visioconférence avec Laura André-Boyet Tonneins, 1 octobre 2021, Tonneins.

Mission Alpha – Visioconférence avec Laura André-Boyet 2021-10-01 20:00:00 – 2021-10-01 21:00:00 Centre Culturel Salle de la Gabarre Avenue François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

EUR 4 4 En visioconférence. Laura André-Boyet est chargée de sélectionner, d’entraîner et d’évaluer les astronautes du monde entier se rendant sur la Station Spatiale Internationale.

Elle forme et entraîne ainsi au Centre Européen des Astronautes une vingtaine d’astronautes par an : du français Thomas Pesquet au japonais Akihiko Hoshide en passant par l’américain Robert Shane Kimbrough.

Venez découvrir le parcours inspirant de l’unique instructrice française d’astronautes et lui poser toutes vos questions en direct.

+33 5 53 84 57 58

Ville de Tonneins

dernière mise à jour : 2021-09-16 par OT Val de Garonne