Notre maison se situe dans le Massy du Sancy, sur les hauteurs de La Bourboule, à quelques pas du Parc Fenestre avec ses jeux, ses immense toboggan. Vos enfants seront accueillis à la maison l’Estivade, une belle maison de pierre avec un immense parc pour les activités et grands jeux en tout genre. Pendant ces 8 jours, vos enfants vont pouvoir infiltrer l’esprit des espions avec l’aide de notre équipe d’animation. Au programme : – Karting (à partir de 7 ans et 1,20mètre) ou visite de la Chèvrerie, les enfants vont donner le biberon aux chevreaux et fabriquer du fromage. – Vulcania – Laser Game – Visite de La Bourboule et de son parc fenestre et surtout de ses attractions. – Utilisation de matériel agents secrets : drones, lunettes à vision arrière, jumelles infrarouges, encre invisible… Viens donc nous rejoindre pour jouer les infiltrés.

Tu rêves d’aventure, alors viens nous rejoindre l’estivade 241 avenue du général Gouraud La Bourboule Puy-de-Dôme

