MISSION A CAPPELLA

MISSION A CAPPELLA, 19 mai 2022, . MISSION A CAPPELLA

2022-05-19 – 2022-05-19 Drôles, toujours complices, elles vous proposent des arrangements réalisés sur mesure pour les six voix féminines du groupe. Jouant avec leur voix sans artifice, les Snappin’ Sisters vous entraînent dans un univers a cappella à la fois intimiste et pétillant.

Concert. Tout public à partir de 9 ans. Par la compagnie Snappin’ Sisters.

Durée – 75 mn. Drôles, toujours complices, elles vous proposent des arrangements réalisés sur mesure pour les six voix féminines du groupe. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville