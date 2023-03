Vide grenier et foire à l’artisanat Missery Missery Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Missery

Vide grenier et foire à l’artisanat, 21 mai 2023, Missery Missery. Vide grenier et foire à l’artisanat Village Missery Côte-dOr

2023-05-21 07:00:00 – 2023-05-21 Missery

Côte-dOr Missery . Vide grenier et foire à l’artisanat

Face au château

De 7 h à 18 h

Buffet -Buvette

Inscriptions pour les exposants jusqu’au 19 mai (1 € le mètre linéaire)

au 03 80 84 30 52 ou 06 09 06 66 87

Ou 07 69 50 50 34 Bernard.poussy0433@orange.fr +33 3 80 80 84 30 Missery

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Missery Autres Lieu Missery Adresse Village Missery Côte-dOr Ville Missery Missery Departement Côte-dOr Tarif Lieu Ville Missery

Missery Missery Missery Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/missery missery/

Vide grenier et foire à l’artisanat 2023-05-21 was last modified: by Vide grenier et foire à l’artisanat Missery 21 mai 2023 Côte-d'Or Missery Village Missery Côte-dOr

Missery Missery Côte-dOr