VIVONS LE THÉÂTRE : L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE Missègre, 4 novembre 2023, Missègre.

Missègre,Aude

De Labiche. Il fut une époque où les Vaux-de-Vire atteignirent la banlieue de la ville de Paris. A ce moment-là, le théâtre en était à une véritable révolution. Il avait quitté les foires extérieures, et commençait à ouvrir des salles fermées où la place devenait payante. Les mélodrames y étaient à l’honneur, et, tout le long, jusqu’à Montparnasse, on allait sur le « Boulevard du Crime ».

Puis le Vaudeville atteint les influences… Les deux personnages de cette pièce de Labiche sont fouillés jusqu’aux tréfonds de leur âme…

Avec : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Mise en scène : Christian Chessa.

Dispositif et scénographie : Alain Mueller.

Buffert offert par la commune.

Places limitées, réservation obligatoire. Aucune réservation le jour même..

De Labiche. There was a time when Les Vaux-de-Vire reached the outskirts of Paris. At that time, theater was undergoing a veritable revolution. It had left the outdoor fairs behind, and was beginning to open closed theaters where tickets had to be paid for. Melodramas were in the spotlight, and all the way to Montparnasse, people were going down the « Boulevard du Crime ».

Then Vaudeville came into its own? The two characters in Labiche?s play are explored to the very depths of their souls…

With : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Stage direction: Christian Chessa.

Set and stage design: Alain Mueller.

Buffert offered by the commune.

Places limited, booking essential. No reservations on the day.

De Labiche. Hubo un tiempo en que el Vaux-de-Vire llegaba hasta las afueras de París. En aquella época, el teatro estaba experimentando una verdadera revolución. Había dejado atrás las ferias al aire libre y empezaba a abrir teatros cerrados de pago. Los melodramas estaban en el candelero y, hasta Montparnasse, la gente acudía al « Boulevard du Crime ».

Luego llegó el vodevil.. Los dos personajes de esta obra de Labiche son explorados hasta lo más profundo de sus almas…

Protagonistas : Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Dirección: Christian Chessa.

Decorados y escenografía: Alain Mueller.

Buffet ofrecido por el ayuntamiento.

Plazas limitadas, imprescindible reservar. No se admiten reservas ese mismo día.

Von Labiche. Es gab eine Zeit, in der die Vaux-de-Vire bis in die Vororte der Stadt Paris reichten. Zu dieser Zeit befand sich das Theater in einer wahren Revolution. Es hatte die Jahrmärkte im Freien verlassen und begann, geschlossene Säle zu eröffnen, in denen der Platz kostenpflichtig wurde. Melodramen standen im Vordergrund, und bis Montparnasse ging man auf den « Boulevard du Crime ».

Dann erreichte das Vaudeville die Einflüsse? Die beiden Figuren in diesem Stück von Labiche werden bis ins Innerste ihrer Seele durchleuchtet…

Mit: Agnès Buissan, Elsa Poty, Olivier Urbe, Christian Chessa.

Regie: Christian Chessa.

Einrichtung und Bühnenbild: Alain Mueller.

Buffert von der Gemeinde angeboten.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich. Keine Reservierung am selben Tag.

