Missaugine & Lionel Maleval Standupeurs Make it Marseille Marseille 6e Arrondissement, lundi 18 mars 2024.

Missaugine & Lionel Maleval Standupeurs Make it Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nouvelle soirée au Make It Marseille

Marion et Lionel font du standup. Ils se connaissent bien, s’entraident beaucoup, se confrontent aussi. Marion aka MissAugine a démarré l’humour sur internet. Vidéaste de formation, elle a pratiqué le théâtre, le chant, a testé ses sketchs dans les Comedy club avant d’écrire et de jouer son propre spectacle ( Sans prétention ) dans toute la France. Lionel a récemment quitté un CDI pour se lancer dans l’aventure du rire, mais avec beaucoup de sérieux. Il a co-fondé une agence de rédaction humoristique (La Plume et Le Marteau) et joue en ce moment son spectacle à l’Art dû ( Jeune pour toujours ).



Au cours de leurs échanges, Marion et Lionel aborderont le sujet du sexisme ordinaire, les difficultés de la profession, leurs plus grands moments de solitude mais aussi le bonheur inouïe d’exercer un métier qui consiste à faire rire les gens.



Pour cette soirée un peu particulière, nous ouvrons la billetterie aux hommes. Notre communauté étant quasi exclusivement composée de femmes, nous aimerions que chaque participante vienne avec un copain, mari, frère, cousin, … ça nous permettrait de viser la parité !







On vous rappelle le concept et ce que comprend votre ticket :



Un talk d’une femme au parcours hors du commun

Dans un lieu à chaque fois différent

La dégustation de produits sourcés auprès de nos prestataires féminins locaux (food + cocktails Lillet)

La découverte de notre écosystème de partenaires (mode, art, musique, asso…) présents lors de l’événement

Un moment de partage et d’échange avec les femmes de la communauté du Curiosity Club 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 19:30:00

fin : 2024-03-18 23:00:00

Make it Marseille 108 Rue Breteuil

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Missaugine & Lionel Maleval Standupeurs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-08 par Ville de Marseille