Missak Manouchian : une figure de l’universel Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre sur réservation

Conférence de Jean-Pierre Sakoun, président-fondateur d’Unité Laïque.

Missak Manouchian est une figure de l’universel. Ouvrier, poète, internationaliste et patriote, résistant qui meurt pour la France, étranger qui meurt pour l’amitié entre les peuples. Son entrée au Panthéon achève le long parcours de mémoire entamé avec Félix Eboué, le premier résistant à avoir été inhumé au Panthéon. Hommes et femmes, FFL et FFI, socialistes, gaullistes, radicaux. Il manquait à ce magnifique éventail un ouvrier, un communiste, un étranger. La boucle est bouclée. Et celui qui représentera tous les combattants étrangers dans la crypte, Juifs, Italiens, Espagnols, Roumains, Arméniens, Hongrois, Polonais, Autrichiens, Bulgares… est aussi celui qui nous rappelle les noces si particulières des héros avec la littérature et l’art dans notre pays. Jean Moulin ne serait pas Jean Moulin sans son amour de la peinture, sans son talent de dessinateur et sans le troubadour de sa légende, André Malraux. Missak Manouchian ne serait pas Missak Manouchian sans son amour de la littérature, sans ses poèmes, sans Aragon et sans Léo Ferré. En ce sens, c’est un héros français.

Historien de formation, conservateur des Bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Sakoun a été l’un des pionniers de l’édition érudite numérique en France. Militant au sein de divers partis politiques de la gauche républicaine depuis le milieu des années 70, il a ressenti l’urgence de l’action humaniste et laïque au début des années 90 et s’y est consacré depuis. Président-fondateur d’Unité laïque, Il représente l’association au sein de diverses instances dont le Collectif laïque national. Jean-Pierre Sakoun est l’initiateur de la démarche et le président du comité pour l’entrée au Panthéon de Missak Manouchian, démarche couronnée de succès (www.manouchian-au-pantheon.org).

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

