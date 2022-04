MISS TICK + ØTTA + TAWA GIRL + DELPHINE LAFRANGE Cabaret Aleatoire, 20 mai 2022, Marseille.

Cabaret Aleatoire, le vendredi 20 mai à 23:00

◤ TICKETS ◢ ↘︎ [https://biglink.to/labelles](https://biglink.to/labelles) ◤ CLUB CABARET ◢ ▷ Tous les vendredis ↘︎ Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire. ◤LINE-UP◢ ▷ Miss Tick (NCTRN Records, DIGITAL STRUCTURES– Bruxelles, BEL) ↘︎ Techno, Trance, Tribaux. Pionnière du Mix. Native du mouvement Hip Hop, Miss Tick découvre la musique techno en 1999. Elle intègre différents labels avant de créer NCTRN rec. Organisatrice des fameuses soirées «Trance Embarquement» au Batofar, elle réunit les maitres de la prog et de la techno pour en faire un temple musical des nuits parisiennes. Fervente activiste, artiste engagée, Miss Tick œuvre pour cette scène depuis plus de 10 ans maintenant. Elle est connue pour ses sets avec un accent tribal mais surtout un son FAT allié à une subtile touche glamour, en somme un son qui roule et qui avance ! ↘︎FB : [https://www.facebook.com/djMissTick](https://www.facebook.com/djMissTick) ↘︎SC: [https://soundcloud.com/djmisstick](https://soundcloud.com/djmisstick) ▷ ØTTA (Stroberload, INDUSTRIAL GIRL– Paris, FR) ↘︎ Hard Techno, Rave Silence is Opression. ØTTA est une productrice portugaise basée à Londres, DJ et cofondatrice du collectif et de la série d’événements Орфей – [orpheus] connus par leur esthétique – dans le monde de la hard techno londonnienne. Le fait de jouer dans un orchestre alors qu’elle déferlait à travers l’Europe, a donné naissance à un style épique et impitoyable qui est maintenant sa signature. Son style associe le sens de la profondeur émotionnelle à des lignes de basse brutes et solides, mélangées à des bruits industriels, des classiques du gabber et du ravey. La fusion de différents styles lui a permis de créer un flux personnel dans une techno lourde et puissante inspirant l’émeute et le délire à chaque fois qu’elle joue. ↘︎FB : [https://www.facebook.com/OTTARAVE](https://www.facebook.com/OTTARAVE) ↘︎SC: [https://soundcloud.com/carlota-correia-neves](https://soundcloud.com/carlota-correia-neves) ▷ TAWA GIRL (Lab’Elles, Dolma Records – Marseille, FR) ↘︎ Dark Techno, Psychedelic. Fournisseuse officielle de sons énergétiques. Après avoir passé quelques années en studio, elle a su démarquer son style en sortant des EP sur de nombreux labels connus, et ainsi être remixée par de grands compositeurs, et Dj. Elle oriente sa musique vers une dark techno particulièrement psychédélique. Ses sets sont une circulation pure d’énergie positive entre elle et son public. Elle mixe et produit tout simplement avec tout son cœur et toute son âme. Cofondatrice du collectif Syndröme, elle ne cesse de s’investir dans le milieu associatif ayant pour but de transmettre sa passion avec le plus grand nombre. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/tawagirl](https://soundcloud.com/tawagirl) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/Tawa-Girl](https://www.facebook.com/Tawa-Girl) ▷ DELPHINE LAFRANGE (Lab’Elles – Lyon, FR) ↘︎ Tech-house, Techno Groovy Artistiquement Féminin. Pianiste attirée par le domaine du spectacle depuis son enfance, elle commence à mixer en 2007 sur platines vinyles. Elle est aussi la fondatrice, présidente/directrice de Lab’Elle depuis mars 2015, promoteur artistique, booker, concepteur et organisateur d’événements dans le but de mettre en avant des artistes féminines issues des scènes régionales, nationales et internationales. Ses DJ sets tech-house / techno-groovy, festifs et acides amènent naturellement le public sur la piste. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/delphinelafrange](https://soundcloud.com/delphinelafrange) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/Lafrange69](https://www.facebook.com/Lafrange69) ◤ TARIFS ◢ ✷ Early – 5 € ✸ Last Call – 10 € ✹ Jour J – 10 € ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/labelles](https://biglink.to/labelles)

A partir de 5€

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



