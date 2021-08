Roquevaire Yo’s BREW Bouches-du-Rhône, Roquevaire Miss T And The Boyz Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Yo’s BREW, le samedi 28 août à 20:00

Une soirée qui va envoyer du lourd ! 5 talents qui vont vous embarquer dans un tourbillon Rock ! Bières pressions, bouteilles, cocktails, vins pour hydrater tout ça ! Planches fromages, charcuteries pour se sustenter !

Entrée libre

♫♫♫ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T20:00:00 2021-08-28T22:30:00

