Miss Nanie Release Party de l’Album Coeur Déchiré Centre Paris Anim’ Curial Paris, 12 janvier 2024 20:00, Paris.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 20h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Miss Nanie présentera son 1er album de chansons françaises Coeur Déchiré en live entourée d’excellents musiciens sur la très belle scène du centre paris anim’curial dans le 19eme !! Entrée gratuite ,venez nombreux découvrir son univers musical poétique et acoustique !!

Miss Nanie est une artiste française auteur compositeur

interprète qui vient de sortir son 1er album en piano voix:Cœur Déchiré qui est

disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.Elle présentera en

exclusivité sur scène cet album lors d’un live avec un pianiste ,un percussionniste

et une choriste sur la très belle scène du centre paris anim’curial dans le

19eme.

Miss Nanie a une voix puissante et émouvante ,elle a chanté

pendant 20 ans du gospel en tant que soliste dans différents groupes

professionnels ce qui lui a donné une solide expérience vocale et scénique.A

travers ses textes ,elle nous raconte ses histoires sentimentales et les sujets

de société qui la touchent.Venez découvrir son univers musical de chansons

françaises,intime,acoustique et poétique aux influences blues gospel.

Pour écouter sa chaine youtube:@missnaniemusic

lien vers toute l’actualité:https://linktr.ee/missnaniemusic

Centre Paris Anim’ Curial 16 rue Colette Magny 75019 Paris

Contact : healinvoice@gmail.com

