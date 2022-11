Miss Mexique, 15 décembre 2022, .

2022-12-15 20:00:00 – 2022-12-15 21:15:00

EUR A l’origine du projet, trois “minitiateurs”, Martin Mabz, Samuel Bobin et Cyrille Lévy, tous trois auteurs et compositeurs, rejoints par deux “autrices associées”, Jeanne Béziers et Florence Hautier, et par des futurs “zozauteurs et zozautrices” qui participeront à des ateliers d’écriture gratuits à partir du mois de septembre.



Écriture participative, donc : y contribueront des habitants d’Aix-en-provence, et particulièrement ceux des quartiers sud, et notamment ceux de la république autonome autoproclamée du Coton Rouge (le quartier où niche l’Ouvre-Boîte), et plus spécialement les dyslexiques, dysphasiques, missmexiques et poètes.

Miss Mexique est un projet théâtral et musical sur le thème de la missmexie, un néologisme que nous avons inventé pour désigner la forme spectaculaire de la dyslexie.Y seront à l’honneur la dyslexie, le bafouillement, les glissements de sens, la poésie…

