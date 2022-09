Fête de la Science à la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) MISS – Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Fête de la Science à la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) MISS – Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences, 9 octobre 2022, Bures-sur-Yvette. Fête de la Science à la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS) Dimanche 9 octobre, 13h30 MISS – Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences Un documentaire et un jeu de carte pour découvrir les cellules et la chimie ! MISS – Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences Bâtiment 204, rue André Ampère – Orsay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France Cell Worlds Seriez-vous prêts à embarquer pour un voyage dans un monde méconnu

qui, pourtant, est logé au cœur de chacun d’entre nous ? Kimik Jeu de cartes pour jouer en famille et apprendre les bases de la chimie en

s’amusant.

5 parties possibles en parallèle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-09T13:30:00+02:00

2022-10-09T17:30:00+02:00 Christophe Peus

