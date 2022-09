Fête de la Science avec le Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) & l’UFR Pharmacie MISS – Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Fête de la Science avec le Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N) & l'UFR Pharmacie

Dimanche 9 octobre, 13h30

MISS – Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences
Bâtiment 204, rue André Ampère – Orsay
Bures-sur-Yvette 91440 Essonne

Venez découvrir la science par la pratique et faire de petites expériences

sur le magnétisme, l’électricité, l’optique, la pression, la physique et la

chimie des gaz, les nanosciences et bien d’autres encore, sous la conduite

de scientifiques !

