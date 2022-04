Miss Jones Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Yo’s BREW, le samedi 2 avril à 20:00

[https://www.facebook.com/MissJonesMusic](https://www.facebook.com/MissJonesMusic) Angélique et ses 3 acolytes vont vous entraîner dans un tourbillon de musique ! On vous attend pour faire la fête, chanter, danser ! Dans un super Pub où vous pourrez déguster bières pression, vin, cocktails, softs et vous délecter de pizzas !

Entrée libre

♫POP ROCK COVERBAND♫ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T23:30:00

